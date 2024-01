Mikrozensus 2024 Landesstatistiker befragen auch Haushalte in Xanten

Das Statische Landesamt Nordrhein-Westfalen befragt auch in diesem Jahr wieder Haushalte in NRW nach ihrer Lebenssituation, unter anderem in Xanten. In der Stadt liegen 13 Auswahlbezirke für den Mikrozensus 2024, wie aus einer Übersicht hervorgeht. Ein Auswahlbezirk umfasst im Durchschnitt etwa neun Haushalte. Demnach werden in Xanten in den nächsten zwölf Monaten an die 120 Haushalte befragt.