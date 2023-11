Wohnquartier auf früherem Schulgelände In Vynen entsteht günstiger Wohnraum

In Xantens Ortsteil Vynen wird günstiger Wohnraum gebaut. Auf dem Gelände der ehemaligen Grundschule lässt das Unternehmen Hütten und Kunadt Invest aus Rees insgesamt drei Mehrfamilienhäuser errichten. Wie die Geschäftsführer Johannes Hütten und Stefan Kunadt am Montagabend im Gespräch mit der CDU-Fraktion erklärten, entstehen insgesamt 35 Wohnungen, von denen sie zehn verkaufen und 25 an Menschen mit einem Wohnberechtigungsschein vermieten (sogenannter sozialer Wohnungsbau). Die Kaltmiete ist deshalb festgeschrieben auf 6,20 Euro pro Quadratmeter. Sie liegt damit deutlich unter dem Durchschnitt in Xanten. Laut dem Mietspiegel muss sonst mit einer Miete von 8,47 bis 9,50 Euro je Quadratmeter gerechnet werden, vielleicht auch mehr, je nach Ausstattung und Lage.