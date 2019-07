Metzger Lemken setzt auf „Obrighovico“-Fleisch : Aus der Region auf den Tisch

Metzgermeister Ludger Lemken verkauft in seinen Filialen in Xanten und Wesel inzwischen nur noch das „Obrighovico“-Schweinefleisch aus Wesel. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Xanten Metzgermeister Ludger Lemken hat sein Schweinefleisch-Angebot umgestellt. Inzwischen verkauft er nur noch regionales Fleisch von Duroc-Schweinen aus Wesel-Obrighoven. Seine Kunden seien durchweg begeistert.

Das Geschäftsessen vor einigen Jahren bei Ludger Lemken fand in der gemütlichen Atmosphäre eines Grillabends statt. Ein Großbauer, ein Zerleger und der Betreiber eines Schlachthofs waren bei dem Xantener Metzgermeister eingeladen, unter anderem um zu besprechen, wie man sich in der heutigen Zeit als Handwerksbetrieb mit Tradition von den großen Discounterketten abheben kann. „Jedes Tierfutter ist im Kilo teurer als das Fleisch im Supermarkt“, blickt Lemken auf den Preiswettkampf. Schnell kam die Runde auf das „Dry Aged“-Rindfleisch (dt.: trocken gereift) zu sprechen. Es wird mit einem gesonderten Verfahren behandelt, das sich positiv auf den Geschmack auswirkt. Das neue Angebot kam bei den Kunden sehr gut an, sodass Lemken nun auch sein Angebot beim Schweinefleisch umgestellt hat.

„Dry Aged“ vom Rind stammt von der Färse; das Fleisch ist von einer Fettschicht ummantelt und innen leicht marmoriert. „Von 100 Tieren haben das maximal noch 30“, erklärt der Metzgermeister. Die ausgesuchten Hinterviertel reifen drei Wochen lang am Knochen in einem speziellen Kühlhaus, werden dann in der hauseigenen Zerlegerei in die unterschiedlichen Stücke geschnitten und ruhen zum Schluss noch einmal eine Woche im Kühlhaus. Erst dann kommen sie in den Verkauf. „So erhalten wir eine einzigartige Zartheit und einen besonderen Geschmack“, erläutert der 50-Jährige. „Ein wichtiger Unterschied ist, dass das Fleisch beim Zubereiten nicht kleiner wird.“