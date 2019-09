Wirtschaft am Niederrhein : Menschen verschenken Lebensmittel

Fleischkonserve. Foto: dpa

Niederrhein Bevor jemand Lebensmittel wegwirft, soll er sie lieber in der Nachbarschaft verschenken. Dafür setzen sich zwei Frauen aus Xanten und Sonsbeck ein. Später soll mal ein Tauschgeschäft daraus werden.

Es war irgendwann im Sommer gewesen. Janine Höpner und Nadine Fleskes lasen auf Facebook, wie jemand gegrilltes Fleisch anbot – für ihn selbst war es zu viel gewesen. Das brachte die beiden Frauen auf eine Idee. „Es wird leider so viel weggeschmissen“, sagt Höpner. Es müsse doch möglich sein, übrig gebliebene Lebensmittel an andere Menschen zu verschenken. Also gründeten sie die Facebook-Gruppe „Foodsharing Xanten, Sonsbeck und Umgebung“ und riefen die Nutzer dazu auf, anderen darüber ihre übrig gebliebenen Lebensmittel kostenlos anzubieten – „bevor sie im Müll landen“.

Prinzen Rolle von De Beukelaer. Foto: imago stock&people

Nach Angaben des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft werden jährlich fast zwölf Millionen Tonnen Lebensmittel weggeworfen. Allein sechs Millionen Tonnen landen in Mülleimern von privaten Haushalten. Das ergab eine Untersuchung für das Jahr 2015. Mindestens ein Drittel der Essensabfälle sollen vermeidbar sein. Das Ministerium empfiehlt zum Beispiel, genießbare Lebensmittel an gemeinnützige Einrichtungen wie die Tafel zu spenden oder an Freunde und Menschen in der Nachbarschaft zu verschenken. Genau das wollen Höpner und Fleskes erreichen. Ihr erstes Angebot war ein Glas süß-saurer Soße gewesen, das sie noch nicht geöffnet hatten. Die 400 Gramm waren zwar noch mindestens bis zum 11. März 2020 haltbar, aber sie hatten zu viel davon gekauft, und ihre Männer würden die Soße „nicht so gern“ essen. Also fragte Nadine Höpner, wer das Glas haben wolle. Schon nach wenigen Minuten griff jemand zu. „Wir mögen das“, schrieb eine Frau. Und so geht es weiter. Mittlerweile posten auch andere Fotos von Lebensmitteln, die sie selbst nicht mehr essen wollen oder können, weil sie vielleicht zum falschen Produkt gegriffen haben oder in den Urlaub fahren. Es gab schon Tomatensuppe, Zwieback, Grießbrei, Gelierzucker, Nudeln und Müsli. Alles war noch ungeöffnet, das meiste war auch noch einige Zeit haltbar. Nur zwei Kilogramm Tiefkühl-Pommes mussten bis zum nächsten Tag frittiert und aufgegessen werden – „sie sind schon aufgetaut“, schrieb eine Frau aus Xanten-Marienbaum.

Foto: Carola Siedentop. Foto: CAROLA SIEDENTOP

Die Idee des Foodsharings – also des Lebensmittel-Teilens – ist nicht neu. Schon 2012 hat sich eine bundesweite Initiative gegründet. Die Mitglieder nennen sich Lebensmittelretter, sammeln Nahrungsmittel von Supermärkten, Restaurants oder auch Privatleuten ein und verteilen sie kostenlos weiter. Auf einer Karte sind die Gruppen vor Ort eingetragen. Am Niederrhein gibt es sie in Voerde, Duisburg und Dinslaken, auch in Xanten.