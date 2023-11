Zweiter Platz bei „Mein Lokal, Dein Lokal“ Dieses Fazit zieht Sonsbecks Waldrestaurant Höfer nach TV-Show

Fast war im Waldrestaurant Höfer wieder der Alltag eingekehrt, fast hatten sich die Gästezahlen nach dem Auftritt in der Koch-Show „Mein Lokal, Dein Lokal“ wieder normalisiert, da erlebte der Sonsbecker Familienbetrieb einen erneuten Boom. „Innerhalb einer halben Stunde kamen 15 Buchungen rein“, erzählt Friederike Höfer-Wolters. „Normalerweise erreichen wir diese Zahl an einem Tag.“ Was die Gastronomin anfangs für einen technischen Fehler hielt, hatte einen ganz einfachen Grund, wie sie kurz darauf erfuhr. „Auf dem TV-Sender Kabel1 lief eine Wiederholung der Koch-Show“, sagt die Sonsbeckerin. Auch knapp acht Wochen nach der Erstausstrahlung zieht sie ein positives Fazit.