Sonsbecker in Koch-Show auf Kabel Eins So lief es für das Waldrestaurant Höfer bei „Mein Lokal, Dein Lokal“

Die Koch-Show läuft in fünf Ausgaben von Montag bis Freitag. Pro Woche treten fünf Restaurants gegeneinander an: Nacheinander kochen sie füreinander – und für Koch Mike Süsser, der durch die Sendung führt. Anschließend gibt es bis zu Zehn Punkte von jedem Teilnehmer. Mike Süsser gibt seine Bewertung ganz am Ende ab. Dieses Mal sind dabei: Landgasthof Westrich in Till, die Schute Marina in Emmerich, Höfer aus Sonsbeck und Art aus Wesel. Es ist also aktuell Niederrhein-Woche auf dem Münchener Sender. Die Restaurants „Herr Lehmann“ aus Kevelaer und „Art“ aus Wesel bekamen bisher 33 beziehungsweise 32 Punkte. Am Mittwoch wurde die Folge mit dem Waldrestaurant Höfer ausgestrahlt. Sie war im Sommer aufgezeichnet worden.