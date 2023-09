Höfer aus Sonsbeck bei „Mein Lokal, Dein Lokal“ „Wir sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden“

Sonsbeck · Im Waldrestaurant Höfer in Sonsbeck lief am Mittwochabend der Fernseher: Familie und Mitarbeiter schauten sich an, wie andere Gastronomen in der Koch-Show „Mein Lokal, Dein Lokal“ ihre Speisen bewerteten.

14.09.2023, 18:02 Uhr

Von Randolf Vastmans

Im Waldrestaurant Höfer in Sonsbeck herrschte am Mittwoch Ausnahmezustand. Neben Inhaberin Friederike Höfer-Wolters und ihrer Familie saßen Freunde und Mitarbeiter im „Waldblick“-Saal des Restaurants und verfolgten gespannt die Sendung „Mein Lokal – Dein Lokal“ im Fernsehsender Kabel 1, bei dem ihr Restaurant an diesem Tag die Hauptrolle im Niederrhein-Spezial des Kochwettbewerbs spielten. Mike Süsser, Moderator der Sendung, war begeistert von der Lage des Restaurants und dem Empfang durch die Familie, der einem Moderator sofort ein „fettes Grinsen aufs Gesicht zaubert“. Auch in der Küche, wo sich Süsser von der Frische und Qualität des Fleisches und der Zutaten überzeugen konnte, erwartete den Küchenmeister ein engagiertes Team in Gestalt der Köche Sven und Andre. Info Sieger steht Ende der Woche fest Ablauf „Mein Lokal, Dein Lokal“ läuft von Montag bis Freitag. Pro Woche treten fünf Restaurants gegeneinander an: Nacheinander kochen sie füreinander und bewerten sich gegenseitig. Am Ende der Woche gibt Fernsehkoch Mike Süsser seine Bewertung ab. Danach steht erst fest, wer in der Woche gewonnen hat. Die Sendung läuft auf Kabel Eins und beim Streaming-Dienst Joyn. „Eine tolle Küche und ein tolles Team“, fand der 52-jährige Fernsehkoch nach dem ersten Kennenlernen und half dem 53-jährigen Sven Willems beim Herrichten der Schupfnudeln. „Früher habe ich die mit beiden Händen gerollt“, erinnerte er sich. Heute könne er es nicht mehr, weil ihm die Gelegenheit fehle. Zu viel Gleichmäßigkeit bei den Kartoffelnudeln beanstandete Koch Sven schelmisch. „Sieht aus wie mit der Maschine“, meinte er, „das kann ja jeder“. „Ganz schön frech“, entgegnet Gastro-Berater Süsser mit einem Augenzwinkern. Das für ihn zubereitete Essen, Rehrücken mit Pfeffersoße, Spitzkohl und Schupfnudeln, lobte der Fachmann ausdrücklich. „Nur die eine angebrannte Schupfnudel hätte ich nicht auf den Teller gelegt“, sagte er mit einem Augenzwinkern und riet dazu, bei den anderen Testern darauf zu achten. Bald trafen die anderen vier Teilnehmer ein, Michael vom Restaurant „Herr Lehmann“ in Kevelaer, Adam vom „Restaurant ART“ in Wesel, Sebastian von „Schute Marina“ in Emmerich sowie Thorben vom Landgasthof „Westrich“ in Bedburg-Hau. Nachdem die drei ebenfalls das Restaurant begutachtet hatten, servierte die Chefin zusammen mit Kellnerin Katrin die Vorspeisen, eine Suppe mit Markklößchen, eine Vorspeisenplatte mit „Deutschen Antipasti“ und Salat mit Himbeeren. Schweineschnitzel vom regionalen Duroc Schwein mit Pilzrahmsoße, rosa gebratene Kalbsleber, Kabeljau mit Chorizo und der bereits erwähnte Rehrücken bildeten die Hauptspeisen. Den Einwand von Adam, die Rahmsoße gehöre neben das Schnitzel und nicht darauf, bezeichnete Moderator und Fernsehkoch Süsser als „mimosig“ und „schwerst übertrieben“, zumal nur ein Teil des Schnitzels mit der leckeren Soße bedeckt war. Nach dem Dessert, Herrencreme mit Rum, Holunderblütenparfait mit Rhabarber, Limoncello-Sorbet mit Sekt und einem „Blumentöpfchen“, schritten die Gäste zur Punkteverteilung. Das Waldrestaurant erhielt 32 von 40 möglichen Punkten und landete damit auf dem aktuellen zweiten Platz. Kein Grund zur Beanstandung beim Abschmecken. Inhaberin Friederike Höfer-Wolters mit ihren Köchen Sven (Mitte) und Andre. RP-Foto: Rava Foto: Randolf Vastmans „Wir sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden“, erklärte die 39-jährige Gastronomin. Ihr ginge es nicht um den Sieg, sondern eher um die positive Darstellung ihres Restaurants. Wie die positiven Reaktionen auf ihrer Facebookseite und bei Whatsapp zeigten, war ihr diese Darstellung durchaus mehr als gelungen. Ihren besonderen Dank richtete sie an ihr Team, das sie bedingungslos unterstützte. „Die Dreharbeiten geschahen im laufenden Betrieb, das war alles andere als einfach“. Hier geht es zur Bilderstrecke: Sonsbecker Waldrestaurant Höfer bei „Mein Lokal, Dein Lokal“

