„Mein Lokal, Dein Lokal“ auf Kabel Eins Mit diesen Gerichten holte das Sonsbecker Waldrestaurant Höfer 40 Punkte

Als Vorspeise wurden drei Gerichte zubereitet. Eines davon: die Vorspeisenplatte für zwei Personen. Diese teilten sich Thorben Schröder vom Landgasthof Westrich in Bedburg-Hau und Sebastian Wesnigk vom Schute Marina in Emmerich. Auf der Platte waren mehrere kleine Vorspeisen: Lachsröllchen, Tafelspitz mit Frankfurter Grüner Soße, Frikadellen mit Schafskäsefüllung, Gemüsequiche, Kartoffelsalat und gratinierter Ziegenkäse. Alles hausgemacht. „Da ist für jeden was dabei“, sagte Wesnigk. Im Fazit fügte er hinzu: „Die würde ich so wieder bestellen.“