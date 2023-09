„Mein Lokal, Dein Lokal“ auf Kabel Eins Auf diesem Platz landet das Waldrestaurant Höfer aus Sonsbeck

Die Show lief von Montag bis Freitag. Jeder Gastronom lud die anderen Teilnehmer zu sich ein. Diese bewerteten das Essen auf einer Skala von eins bis zehn. Am Ende der letzten Sendung verteilte zudem Mike Süsser, Fernsehkoch und Moderator der Sendung, bis zu zehn Punkte, aus denen sich dann die Platzierungen ergaben. Die Sendung wurde zwischen dem 11. und 15. September ausgestrahlt. Das Waldrestaurant von Friederike Höfer-Wolters konnte dabei gut abschneiden. 40 von 50 möglichen Punkten hat die Chefin des Familienunternehmens bekommen. Damit landete sie nur knapp hinter den Erstplatzierten. Mike Süsser verteilte „eine Acht Plus Plus Plus“ an das Restaurant aus Sonsbeck, das seit 50 Jahren existiert. Zwei weitere Teilnehmer bekamen dieselbe Punktzahl. Mit 42 Punkten haben das Restaurant „Herr Lehmann“ aus Kevelaer und der Waldgasthof Westrich aus Bedburg-Hau gewonnen. Die Sieger bekamen einen Pokal zu Ehrung.