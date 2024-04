Restaurant aus Xanten So viele Punkte bekommt das Gotische Haus bei „Mein Lokal, Dein Lokal“

In der Sendung „Mein Lokal, Dein Lokal“ auf Kabel Eins treten in dieser Woche (29. April bis 3. Mai 2024) Restaurants vom Niederrhein gegeneinander an. Den Anfang machte am Montag das Gotische Haus aus Xanten, das von Drandafille Luzha und Tim Brenner betrieben wird. „Wir zeigen Euch heute, wie man nachhaltig mit kleiner Auswahl eine große Freude bringt“, kündigten sie zu Beginn der Folge an.