Einsätze zum Jahreswechsel : Mehrere Brände in Alpen, Rheinberg und Xanten

Bei einem Mülltonnenbrand in Rheinberg ist auch ein in der Nähe gepartes Auto beschädigt worden. Foto: Feuerwehr Rheinberg/Feuerwehr Rheiberg

Alpen/Rheinberg/Xanten Die Kreispolizeibehörde Wesel blickt mit insgesamt 51 silvesterbedingten Einsätzen auf einen „ruhigen Jahreswechsel“ zurück. Doch während in anderen Kommunen hauptsächlich Meldungen wegen Ruhestörungen eingingen, gab es in Alpen, Rheinberg und Xanten auch mehrere Brände.

Die Kreispolizeibehörde Wesel hat am Sonntag insgesamt 51 silvesterbedingte Einsätze im Kreisgebiet gemeldet, die zwischen dem 31. Dezember, 14 Uhr, und 2. Januar, 7 Uhr, bei der Einsatzleitstelle eingegangenen seien. Damit blicke die Kreispolizei auf einen ruhigen Jahreswechsel, heißt es als Fazit.

Es habe überwiegend Einsätze wegen Ruhestörungen und Randalierern gegeben. 17 Mal sei die Polizei gerufen worden, weil Pyrotechnik in Verbotszonen beziehungsweise nicht zugelassene Pyrotechnik gezündet worden sei. Bei 56 Fahrzeugkontrollen seien drei Blutproben entnommen worden. Zwei Fahrer hätten ihre Führerscheine abgeben müssen.

Heckenbrand in Xanten Die Feuerwehr Xanten ist am Donnerstagabend zur Heinrich-Lensing-Straße gerufen worden. Wie die Einsatzkräfte mitteilten, war aus ungeklärter Ursache die Hecke eines Hauses in Brand geraten. Die Anwohner hätten das Feuer schon erfolgreich gelöscht, als sie eingetroffen sei, berichtete die Feuerwehr. Nach der Kontrolle mit einer Wärmebildkamera sei kein weiteres Eingreifen erforderlich gewesen. Einen weiteren Einsatz habe es an Neujahr gegeben: Die Brandmeldeanlage eines Altenheims an der Poststraße habe ausgelöst. Nach Erkundung vor Ort sei Wasserdampf im Bereich der Küche als Ursache ausfindig gemacht worden, erklärte die Feuwehr.

Mülltonnen brennen, Auto beschädigt Die Feuerwehr Rheinberg ist am Neujahrsmorgen um 6.30 Uhr zu einem Brandeinsatz mit dem Stichwort „Pkw-Brand“ alarmiert worden. Tatsächlich brannten in einem Hinterhof Mülltonnen an einer Garagenwand komplett nieder. Das Feuer griff auf ein in der Nähe geparktes Auto über, das im vorderen Bereich beschädigt worden war. Die Einsatzkräfte brachten die Flammen unter Kontrolle, löschten einzelne Glutnester ab und kühlten die Garagenwand ab.

In Alpen brannte eine Hecke auf einer Länge von 30 Metern. Foto: Feuerwehr Alpen

Heckenbrand in Alpen Die Freiwillige Feuerwehr Alpen ist in der Neujahrsnacht unter dem Einsatzstichwort „Gestrüppbrand“ zur Hucker Straße in Alpen gerufen worden. Dort sei kurz nach Beginn des neuen Jahres, gegen 0.15 Uhr, eine Hecke durch Silvesterfeuerwerk in Brand geraten, berichten die Einsatzkräfte. Bis die Feuerwehr eintraf, habe sich das Feuer auf eine Länge von 30 Metern ausgedehnt. Die Einsatzkräfte löschten den Brand unter umluftunabhängigen Atemschutz mittels zwei S-Rohren ab und kontrollierten den angrenzenden Bereich anschließend, ohne weitere Auffälligkeiten festzustellen.

Unfall von Milchtank-Lkw Fernab von Silvesterbränden war die Feuerwehr Reihnberg am Silvestermorgen auch auf der Autobahn 57 gefordert. Gegen 5.55 Uhr ist sie zur Unterstützung nach einem Unfall gerufen worden. In Fahrtrichtung Niederlande sei ein Milchtank-Lkw von der Fahrbahn abgekommen und auf einem Feld zum Stehen gekommen, berichten die Einsatzkräfte. Dabei sei der Dieseltank der Zugmaschine so stark beschädigt worden, dass der Kraftstoff auslief. Personen seien nicht verletzt worden. Die Feuerwehr fing den Kraftstoff auf.

(beaw)