Vorgehen gegen Maskenverweigerer in Xanten : „Der Einsatz war verhältnismäßig“

Xanten Vom Einsatz der Polizei gegen einen Maskenverweigerer in Xanten ist ein Video aufgetaucht. Zu sehen ist, wie die Beamten konsequent gegen den Mann vorgehen, selbst aber keine Maske tragen. Die Polizei erklärt ihr Handeln.

Eine Woche, nachdem die Polizei in Xanten einen Maskenverweigerer in Gewahrsam genommen hat, ist ein Video von dem Einsatz aufgetaucht. In den drei Minuten ist zu sehen, wie der Mann zuerst von zwei, dann von vier und schließlich von sechs Polizisten am Boden festgehalten wird. Dabei tragen sie selbst keine Masken. Darauf angesprochen, teilte die Kreispolizeibehörde Wesel unserer Redaktion am Donnerstag mit, dass sich die Beamten korrekt verhalten haben und „der Einsatz aus unserer Sicht verhältnismäßig war“. In Einsätzen müssten die Polizisten keine Masken tragen, auch deshalb nicht, um keine Gefährdung der Einsatzkräfte zu riskieren und zum Beispiel auszuschließen, dass jemand an der Maske ziehe und den Beamten stranguliere.