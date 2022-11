Martinszug 2022 in Xanten : Sankt Martin reitet wieder durchs Amphitheater

Martinszug 2022 in Xanten

Wie vor der Pandemie wird es in diesem Jahr beim Martinszug in Xanten wieder eine Mantelteilung im Amphitheater des APX geben (Archiv). Foto: Christoph Reichwein (crei)

Xanten Erstmals seit 2019 wird der St.-Martinszug in Xanten in diesem Jahr wieder vom Marktplatz bis zum Archäologischen Park ziehen. Die Mantelteilung wird im Amphitheater aufgeführt.

In diesem Jahr zieht der Xantener Martinszug wieder vom Marktplatz durch einen Teil der Innenstadt bis zum Archäologischen Park (APX), und dort wird dann im Amphitheater die Mantelteilung sein. „Wir sind sehr froh darüber, dass es wieder möglich ist“, sagte Hilde Schmitz, Konrektorin der Viktor-Grundschule, im Gespräch mit der Redaktion. Die Kulisse des römischen Amphitheater sei einmalig. Das Bauwerk biete außerdem die Möglichkeit, dass viele Menschen zuschauen und alle etwas sehen könnten, vor allem die Kinder. Sie danke dem Landschaftsverband Rheinland (LVR) dafür, dass er es möglich mache – der LVR ist Träger des APX. Schmitz organisiert zusammen mit einem Team den Martinsumzug in Xanten, an dem außer der Viktor-Grundschule auch mehrere Kitas teilnehmen.