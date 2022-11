Martinszug in Xanten : Hunderte Kinder feiern Sankt Martin im Amphitheater

Foto: Armin Fischer (arfi) 26 Bilder So war der Martinszug in Xantens Amphitheater

Xanten In Xanten fand am Donnerstagabend der Martinszug statt. Erstmals seit der Corona-Pandemie ging es vom Markt wieder in den Archäologischen Park Xanten (APX). Dort war die Mantelteilung.

Treffpunkt war auf dem Xantener Marktplatz gewesen. Dort versammelten sich Hunderte Kinder mit ihren Laternen, begleitet wurden sie von Geschwistern, Eltern, Großeltern, Lehrern und Erziehern. Beteiligt waren die Viktor-Grundschule und mehrere Kitas.

Vom Marktplatz ging es über die Kurfürstenstraße und die Klever Straße in den Kurpark, dann über die Kriemhildstraße und die Antoniusstraße zum Archäologischen Park Xanten (APX). Im römischen Amphitheater wurde die Geschichte von Sankt Martin aufgeführt.

Mehrere Spielmannszüge begleiteten den Xantener Martinszug. Feuerwehr und Polizei sorgten für Sicherheit. Auch die Stiftung Xantener für Xantener unterstützte die Veranstaltung. Organisiert wurde sie von einem Team um Hilde Schmitz, Konrektorin der Viktor-Grundschule Xanten.

