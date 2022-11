Rabimmel, rabammel, rabumm – allerorten erklangen in den vergangenen Tagen (November 2022) die ewig schönen Lieder, die Kinder zum Martinsfest singen und es so zu einem unvergesslichen Erlebnis machen. In Rheinberg, Alpen, Xanten und Sonsbeck sowie in den Ortsteilen schlängelten sich traditionelle Laternenumzüge durch von Anwohnern geschmückte Straßen. Wir zeigen eine Auswahl an Martinszügen aus der Region. Hier: In Alpen ist eine Ära zu Ende gegangen: Kurt Verhülsdonk geht nach 36 Jahren als St. Martin in den Ruhestand.