Martinszüge in Alpen, Rheinberg, Sonsbeck, Xanten : „Ich geh‘ mit meiner Laterne . . .“

Alpen/Rheinberg/Sonsbeck/Xanten In Rheinberg, Alpen, Xanten, Sonsbeck und den Ortsteilen haben in den vergangenen November-Tagen die Martinszüge 2022 stattgefunden. Wir zeigen Fotos von einigen Veranstaltungen.

Rabimmel, rabammel, rabumm – allerorten erklangen in den vergangenen Tagen die ewig schönen Lieder, die Kinder zum Martinsfest singen und es so zu einem unvergesslichen Erlebnis machen. In Rheinberg, Alpen, Xanten und Sonsbeck sowie in den Ortsteilen schlängelten sich traditionelle Laternenumzüge durch von Anwohnern geschmückte Straßen. Die Mantelteilung wurde gespielt. Oft gab’s für alle eine Tüte. Wir zeigen in unserer Bilderstrecke eine Auswahl an Martinszügen aus der Region.