Sonsbeck: Der St.-Martinszug in Sonsbeck gehört zu den größten und schönsten am Niederrhein. Rund 2500 Kinder, Eltern, Großeltern, Erzieher und Lehrer tauchen die Gemeinde in ein Lichtermeer. In diesem Jahr soll er zum 75. Mal zu Ehren des heiligen Mannes durch die Straßen ziehen – und zwar am Samstag, 13. November, vom Neutorplatz aus über die Herrenstraße, Balberger Straße, Weseler Straße, Taubenweg, Reiherstraße, Gartenstraße, An der Ley, An der Stau, Herrenstraße zurück zum Neutorplatz.