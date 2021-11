Martinsfest in Birten : Mantelteilung in historischer Kulisse

Mantelteilung in historischer Kulisse

Martinsfest in Birten

Hunderte Kinder und Eltern verfolgten das Martinsspiel am Mittwochabend im römischen Amphitheater in Birten. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Xanten Der Tambourkorps Birten organisierte ein kindgerechtes Martinsfest im historischen Amphitheater. Hunderte Menschen nahmen daran teil. Mädchen und Jungen erlebten, wie Sankt Martin seinen Mantel mit einem Bettler teilt.

Das römische Amphitheater in Birten ist nicht nur von der Größe, der Kulisse und der Atmosphäre her ein besonders gut gewählter Ort für eine Martinsfeier. Auch in Bezug auf den Menschen, der im Mittelpunkt der Feier steht, den Heiligen Martin, der einst ein römischer Soldat war und dann ein Vorbild im christlichen Glauben wurde, hätte es keinen besser geeigneten Festplatz geben können.