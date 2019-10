Vierte Auflage von „Rock’Son“ in Sonsbeck : Fünf Spitzenmusiker auf einer Bühne

Sonsbeck Zur vierten Auflage der Konzertreihe „Rock’Son“ kommt Martin Engelien mit seinem Projekt „Go Music“ und vier renommierten Musikern nach Sonsbeck.

Engelien, der selbst seit über 40 Jahren mit seiner Bass-Gitarre in der Welt unterwegs ist und neben weltweiten Tourneen, Konzerten und Studioaufnahmen auch in mehr als 250 TV-Shows auftreten durfte, hat in diesem Jahr die Sängerin Jeannette Marchewka für sein Projekt gewinnen können. Bereits im Alter von zwölf Jahren hatte sie ihre ersten Solo- und Chorauftritte, unter anderem in der Kölner Philharmonie. Ab 2013 sang Marchewska als Sängerin für das „Lingua Mortis Orchestra“, mit dem sie unter anderem in Wacken und auf dem „Masters of Rock“-Festival in Tschechien auftratt. Seit 2015 singt sie in der Band Almanac.