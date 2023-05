Sondersitzung des Stadtrats beantragt Ratsleute dringen auf Lösung in Xantens Markisen-Streit

Im Xantener Markisen-Streit soll es doch schneller eine Lösung geben als bisher gedacht: Neun Stadtverordnete verschiedener Fraktionen haben dazu eine Sondersitzung des Stadtrats beantragt. Sie dringen darauf, dass die Regeln für die Terrassenüberdachungen in der Außengastronomie so bald wie möglich geändert werden. Bisher war geplant, dass sich die Politik frühestens in der nächsten planmäßigen Ratssitzung am 20. Juni mit dem Thema befasst und eine Lösung dann vielleicht erst nach den Sommerferien gefunden wird.