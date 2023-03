Konzert der Marienschule Xanten Tosender Applaus für Musikerinnen

55 Schülerinnen der Xantener Marienschule haben am vergangenen Donnerstagabend in der vollbesetzten Schulaula ein 90-minütiges Konzert der besonderen Art geboten. Den Anfang machte dabei der Musikkurs der zehnten Klassen mit Pop-Klassikern der letzten 60 Jahre, die Musiklehrer Stefan Menskes eigens für diese Formation arrangiert hatte. Die musikinteressierten Mädchen des Abschlussjahrgangs spielten dabei stets rhythmisch sicher, absolut sauber in der Intonation und zur Freude der Zuhörer einfach sehr musikalisch. Am Ende des ersten Teils sang Maren Pieper „You Say“ von Lauren Daigle und erntete dafür tosenden Applaus.