Fairtrade an der Marienschule in Xanten Jugendliche tauschen Kleidung

„Mit drei Angeboten tragen wir den Anforderungen, die an Schulen, die den Titel Fairtrade-School führen dürfen, in dieser Woche Rechnung“, erklärte Irene van Dam als Lehrerin, die sich maßgeblich für diese Ausrichtung der Marienschule einsetzt. „Wir bieten in dieser Woche nicht nur selbst gemachte Bananenmilchshakes aus fair gehandelten Produkten sowie Brötchen und Käsestangen von der Kriemhildmühle an, wir haben unsere Schülerinnen auch zum Mitmachen bei einer zweiten Kleidertauschbörse eingeladen“, so van Dam.