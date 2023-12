Xantener Marienschülerinnen besuchten Auschwitz „Es übersteigt jede Vorstellungskraft“

Auschwitz mit eigenen Augen erleben – so lautete der Titel der Arbeitsgemeinschaft (AG) und der Gedenkfahrt, der sich 22 Schülerinnen der Marienrealschule in Xanten angeschlossen hatten. Das Ziel: Sie wollten die Stadt erfahren, die stellvertretend für den grausamen Holocaust an den Juden in der Nazi-Herrschaft steht. Und das zu einer Zeit, in der der Antisemitismus in Deutschland und der Welt aufgrund der Situation im Nahen Osten wieder aufflammt.