Hilferuf der Marienschule in Xanten Helfer für die Sprachförderung gesucht

Geplant ist, dass die Flüchtlinge in möglichst kleine Gruppen aufgeteilt werden. „Das Beste wäre eine Eins-zu-Eins-Betreuung“, sagte Lemkens. Und am besten so oft wie möglich an den fünf Schultagen. Die Marienschule sucht deshalb mehrere Helferinnen und Helfer. Nach dem Aufruf haben sich auch schon sieben Personen bereit erklärt, den Sprachunterricht zu unterstützen. Darunter ist eine frühere Lehrerin, aber auch eine Zehntklässlerin hat gefragt, ob sie helfen kann. Weitere können gern noch dazukommen. Mit vielen hat Lemkens auch schon gesprochen. Ende Februar will er eine Art Stundenplan für die Sprachförderung aufstellen.