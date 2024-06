Marienschule Xanten verabschiedet die zehnten Klassen „Ihr seid Meisterspielerinnen“

Es war nicht die einzige Gemeinsamkeit, die Michael Lemkens in seiner Rede zwischen der Zeit an der Marienschule und einem Fußballspiel nannte. Ihn hatte die Europameisterschaft, die zurzeit in Deutschland stattfindet, inspiriert. Und so hielt er eine berührende, aber auch unterhaltsame Rede. Immer wieder garnierte er seine Worte mit Zitaten von bekannten Fußballern. So erinnerte er zum Beispiel daran, dass die Schülerinnen in den vergangenen Jahren auch schwierige Situationen gemeistert hätten, und zwar zusammen. „Der Teamgeist stimmte“, und „wenn es darauf ankam, hat die Mannschaft zusammengehalten“. Aufgegeben hätten sie nie. „Gut, dass ihr – um es mit dem legendären Fußballer Lothar Matthäus zu sagen – ‚zu keiner Zeit den Sand in den Kopf gesteckt habt‘.“