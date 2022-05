E-Waste-Race an der Marienschule Xanten : Begehrter Elektroschrott

Xanten Zwei Klassen der Marienschule machen beim E-Waste-Race mit. Zuhause und in der Nachbarschaft sammeln die Mädchen ausrangierte Geräte wie Handys, Toaster und Wecker, damit sie recycelt werden können.

Die Schülerinnen sind engagiert bei der Sache. Noch bis zum 1. Juni beteiligen sie sich am sogenannten E-Waste-Race. Dabei handelt es sich um einen Wettbewerb, bei dem in einer vorgeschriebenen Zeit so viel Elektro- und Elektrotechnikschrott wie möglich gesammelt wird. Im Kreis Wesel machen zehn Schulen an der vierwöchigen Aktion mit. Wer am meisten sammelt, gewinnt einen Schulausflug.

Hintergrund 1,7 Millionen Tonnen Elektroschrott fallen in Deutschland an. Weniger als die Hälfte wird gesammelt, ordnungsgemäß recycelt und in den Wertstoffkreislauf zurückgeführt. Der Wettbewerb ist ebenfalls ein Beitrag, die 65 Prozent Sammelquote zu erreichen, die durch das Elektrogesetz festgelegt sind. Seit 2013 gibt es den Wettbewerb.

Neben dem Wettbewerbsgedanken geht es beim E-Waste-Race auch darum, die Schülerinnen für das Thema Elektroschrott zu sensibilisieren. Sie setzen sich mit dem Recycling, den Auswirkungen auf die Umwelt und auch den Arbeitsbedingungen des Rohstoffabbaus auseinander. Beispielsweise werden einige Metalle in Minen in afrikanischen Ländern von Kindern mit einfachsten Gerätschaften abgebaut. Wenn aber mehr Elektroschrott wiederverwendet wird, werden auch weniger neue Rohstoffe gebraucht – somit werden die natürlichen Ressourcen und das Klima der Erde geschont.

So haben die Schülerinnen in ihrer Nachbarschaft für die Aktion mit einem Flyer geworden und Abholtermine ausgemacht. Prompt kamen immer mehr Altgeräte aus Kellern und Schubladen ans Tageslicht. „Wir sammeln Kleingeräte bis zu einer Größe von 50 Zentimeter, also keine Waschmaschinen“, betonen die Schülerinnen. Aber kaputte Tabletts oder alte Kopfhörer sind zum Beispiel mit dabei. Josefine und Maren (beide zwölf Jahre alt) haben zunächst zuhause, dann in der Nachbarschaft nach Terminvereinbarung gesammelt und gestaunt über die Menge, die defekt, nicht in Gebrauch oder uralt ist. „Vieles brauchen wir gar nicht mehr“, so ihre Feststellung.