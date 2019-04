Marienschule in Xanten : Klimaschutz im Kleinen

Foto: Peter Kummer 17 Bilder Das kritisieren Xantener Schüler an der Klimapolitik.

Xanten Die Marienschule in Xanten dreht die Heizung herunter und spart Papier ein – das sind zwei von vielen Ideen der Schülerinnen, um selbst etwas fürs Klima zu tun.

Diesmal war es nicht eine der inzwischen etablierten, allwöchentlichen Demos, mit denen Schüler regelmäßig bundesweit für ein Umdenken in der Klimapolitik eintreten. Dafür hatte es kein schulfrei gegeben; die Fahrt zu einer Veranstaltung in Kleve fand nicht statt. Stattdessen machten sich die Jugendlichen der 10b in der Marienschule selbst Gedanken über den Klimawandel – und wie ein eigener Beitrag im Kampf gegen die Erderwärmung mit ihren schlimmen Folgen für Natur und Umwelt aussehen könnte.

Wie kann jeder sein Verhalten so ändern, dass weniger Ressourcen wie Energie, Papier oder Plastik verbraucht werden? Denn alles hängt irgendwie zusammen, das eine bedingt das andere. Am Dienstag stellte die 10b ihre Ergebnisse vor und protestierte mit ihren Mitschülerinnen vorm Schulgebäude für mehr Klimaschutz – unterstützt von der Schulleitung. „Es ist ein Startschuss für etwas, was hier bei uns beginnen kann“, betonte Schulleiter Michael Lemkens. „Es sollte uns nachdenken lassen, wie wir selbst anfangen können, unser Leben zu verändern.“

Info Beispiele für einfache Verhaltensänderungen Aufruf Kleine Dinge, große Wirkung: Die Mädchen der 10b der Marienschule appellieren nicht nur an ihre Mitschülerinnen, sich auch außerhalb der Schule gegen den Klimawandel einzusetzen, indem sie ihr eigenes Verhalten hinterfragen und gegebenenfalls auch ändern. Das können zum Beispiel folgende Maßnahmen sein: - Licht ausschalten beim Verlassen des Raums - Standby an Elektrogeräten ausschalten - Temperatur der Heizung drosseln - Stoß- statt Dauerlüften - Verzicht auf „Mamataxi“ - Papier sparen, zum Beispiel beim Ausdrucken: Rund 15.000 Blatt verbraucht die Marienschule derzeit in einer einzigen Woche. - Kein Essen wegwerfen - wiederverwertbare Verpackungen nutzen - konsequent den Müll trennen - Smartphones und andere elektronische Geräte weniger benutzen.

Die Klasse 10b hatte dazu jede Menge Ideen gesammelt. Die Heizung zum Beispiel kann um ein Grad von 20 auf 19 Grad gesenkt werden. Das spart Heizenergie. Die Heizung einige Tage ganz abzustellen wurde auch überlegt, aber verworfen. Denn, so meinte Lemkens, „das Hochfahren würde viel zu viel Energie verbrauchen.“ Oder der Papierverbrauch: Im Schnitt werden pro Schultag rund 3000 Blatt bedruckt. Ist das alles wirklich erforderlich? Oder Smartphones und Co: Elektronische Geräte weniger zu nutzen, zumindest ab und zu, würde ebenfalls den Stromverbrauch senken. Und dann ist da noch das Problem der Fünf-Minuten-Terrine. Sie ist eine praktische Mahlzeit in der Pause, aber mit viel Plastik verbunden, das nicht nur mit erheblichem Energieaufwand produziert wird, sondern das am Ende auch entsorgt werden muss.

Das und noch viel mehr präsentierten die Mädchen der 10b ihren Mitschülerinnen, um sie für Verhaltensänderungen zu sensibilisieren. „Und zwar jetzt und nicht erst, wenn es zu spät ist“, erläuterte Sara Willemsen. Die Verhinderung des Klimawandels, ergänzte Paulina Peters, sei nicht allein Aufgabe der Unternehmen. „Klimaschutz fängt bei jedem Einzelnen an. Nur wenn jeder Einzelne etwas tut, können wir etwas bewegen.“

Es blieb an diesem Tag nicht bei einem Appell. Der Protest soll zugleich auch etwas zurückgeben an die Natur und die Erde. Ein solches langfristiges Zeichen wird in den kommenden Tagen das Pflanzen eines Apfelbaums im Schulgarten sein: „Als Symbol für die Bäume, die gefällt werden“, so Paulina. Außerdem sollen Wildblumensamen gesät werden. In drei Jahren werde dieser Baum Äpfel tragen können. „Wir hoffen, dass dann auch die Klimapolitik Äpfel beziehungsweise Früchte trägt.“