Wechsel an weiterführende Schule : Marienschule in Xanten plant Online-Elternabend

Marienschule in Xanten plant Online-Elternabend

Wechsel an weiterführende Schule

Mit einem neuen Imagefilm will die Marienschule möglichst vielen Menschen einen Einblick in den Schulalltag geben. Foto: Marienschule Xanten

Xanten Wegen der Corona-Pandemie sind Veranstaltungen wie ein Tag der offenen Tür oder Elternabende im Gebäude nicht möglich. Die Marienschule hat sich deshalb Alternativen überlegt, damit sich Väter, Mütter und Kinder über die private Mädchen-Realschule informieren können.

Die Schüler der vierten Klassen und ihre Eltern entscheiden bald, auf welche weiterführende Schule die Kinder künftig gehen werden. Wegen der Corona-Pandemie können Informationsveranstaltungen nicht in der gewohnten Weise stattfinden. Die Marienschule in Xanten organisiert deshalb erstmals einen Online-Elternabend. Eine Stunde lang wird die private Mädchen-Realschule auf Facebook live die Fragen von Müttern, Vätern und deren Töchtern beantworten. Der Termin ist am Mittwoch, 2. Dezember, von 19 bis 20 Uhr.