Amüsantes Theaterstück in Marienbaum : Tom kann das alles erklären

Verkatert wacht Tom auf, dann nimmt das Chaos seinen Lauf: „Drei Schnäpse und ein Kuss zu viel“ heißt das Stück. Foto: Armin Fischer (arfi)

Xanten Das Theater Max feierte die Premiere des Stücks „Drei Schnäpse und ein Kuss zu viel“. Die amüsante Komödie ist am nächsten Wochenende noch dreimal zu sehen. Worum es geht, wo Sie noch Karten bekommen.

„Ich kann das alles erklären“: Ordentlich verkatert wacht Tom (Olaf van Afferden) mittags auf, schlurft im Morgenmantel in sein Wohnzimmer und plumpst auf das Sofa. Es klingelt, Yvonne (Susane Mangold) und Freddy (Nils Ehlert) stehen vor der Tür – und das Chaos nimmt seinen Lauf.

Denn Tom kann sich an nichts erinnern, was am Abend vorher auf dem Betriebsfest passiert ist, bei dem er nicht nur in den eigenen Geburtstag hineingefeiert, sondern auch zu viele blaue Schnäpse getrunken hat. Und dann stecken ihm seine Arbeitskollegen Yvonne und Freddy auch noch, dass er auf der Betriebsfeier nicht nur mit der Chefsekretärin Janine (Margret Giesel) und seiner Arbeitskollegin Annika (Michaela Heynen) geknutscht, sondern sich mit beiden auch verlobt haben soll.

Info Die Rollen im Stück und wer sie spielt Komödie Yvonne Struck hat die Komödie 2017 geschrieben, allerdings in Niederdeutsch: „Dree Kööm un een Söter toveel“. Die 46-Jährige ist in Lübeck geboren und groß geworden. Nach dem Biologie-Studium arbeitete sie unter anderem als Studienleiterin für Patientenbefragungen, bevor sie sich hauptberuflich dem Schreiben zuwandte. Heute lebt sie als Schriftstellerin in Kleve. Darsteller Olaf van Afferden spielt Tom. Michaela Heynen hat die Rolle der Annika, Margret Giesel die der Janine. Die weiteren Rollen sind mit Nils Ehlert (Freddy), Susanne Mangold (Yvonne), Monika Seller (Toms Mutter), Michaela Hemmers (Toms Nachbarin) und Michaela Heynen besetzt. Susanne Mangold führt Regie, Annemarie van Afferden ist Souffleuse. Für die Technik sind Nils und Jörn Ehlert zuständig, für die Requisite Martina Ehlert. Das Catering haben Harti und Iris übernommen.

„Mann, Mann, Mann, du hat vielleicht losgelegt gestern Abend“, sagt Freddy und nennt Tom auch den Grund, warum der sich gleich mit zwei Damen amüsiert hat: „Wir hatten doch gewettet, dass du es nicht schaffst, an einem Abend zwei Frauen zu küssen.“ Auch daran konnte sich Tom allerdings absolut nicht erinnern.

„Ich kann das alles erklären“: Einer der Lieblingssätze des Hauptdarstellers, der aus dem Bademantel gar nicht mehr herauskam und ständig in Erklärungsnot war. Denn beide Damen tauchten natürlich nacheinander bei ihm auf. Die eine (Janine), um mit ihm zu klären, wann der Hochzeitstermin sein soll, wen sie einladen wird und dass sie schon die Hochzeitsreise nach Gran Canaria gebucht hat („Sylt ist zu teuer, in Dubai verträgst du das Essen nicht“). Die andere (Annika), um ihm noch einmal persönlich mit einem selbst gebackenen Apfelkuchen zum Geburtstag zu gratulieren und schenkelklopfend den Abend Revue passieren zu lassen, an dem er sich doch glatt mit ihr habe verloben wollen. Was natürlich blanker Unfug sei, so was mache man doch nicht gleich beim ersten Treffen. „So ein Quatsch.“ Erleichtert stimmt Tom in ihr schallendes Gelächter ein.

Mal wird die eine (Tom soll sie bei der Betriebsfeier „Hamsterbacke“ getauft haben) ins Badezimmer komplimentiert, bevor die andere in der guten Stube Tom „bearbeitet“; mal wird die andere (sein „Mäusezähnchen“) zum Kaffee kochen in die Küche bugsiert, bevor es sich die eine auf dem Sofa gemütlich macht und schallend lacht bei der Erinnerung an diverse Situationen am Abend vorher.

Das Chaos spitzt sich zu, als Toms Mutter (Monika Selle) klingelt und die neugierige Nachbarin (Michaela Hemmers) ins Wohnzimmer stürmt, weil sie gesehen hat, dass eine Frau aus Toms Badezimmerfenster geklettert ist, und befürchtet, dass das sicher eine Einbrecherin gewesen ist. Wie die Komödie endet, wird an dieser Stelle natürlich nicht verraten.

„Drei Schnäpse und ein Kuss zu viel“: Schon vor zwei Jahren hatten die Laiendarstellerinnen und Laiendarsteller des Theaters Marienbaum-Xanten (Max) die Komödie spielen wollen. Sie hatten auch zur Premiere am 13. August 2020 alles vorbereitet, da kam morgens ein Anruf aus dem Rathaus: Lockdown, alles dicht, keine Veranstaltungen wegen der Pandemie. „Und wir standen da mit unseren sieben Kilogramm Mett für die Brötchen, die wir zur Premiere schmieren wollten“, erinnert sich Reiner Mangold zu Beginn der Aufführung. Leckere Mettbrötchen mit Zwiebeln gab es jetzt in der Pause auch – und das Mett sah nicht so aus, als sei es das von vor zwei Jahren…

Nach der Premiere am Freitag (12. August) im Wallfahrtsheim Marienbaum folgten am Samstag und Sonntag weitere Vorstellungen. Das Theaterstück ist noch dreimal zu sehen: Am Freitag und Samstag, 19. und 20. August, jeweils ab 19.30 Uhr und am Sonntag, 21, August, um 17 Uhr. Der Eintritt kostet neun Euro. Die Abendkasse öffnet eine halbe Stunde vorher; Karten können auch im Blumencenter im Rewe-Markt in Xanten und in der Bäckerei Gerads gekauft werden. Reservierungen unter 02804 182187 (werktags von 9 bis 8 Uhr).

(jas)