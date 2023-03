Vorverkauf für Vorstellung in Marienbaum „August(e) stürmt das Altenheim“ – Theater Max führt Komödie auf

Das Theater Max probt seit Oktober 2022. Die Regie hat Susanne Mangold. Zum Ensemble gehören Michaela Heynen, Monika Selle, Michaela Hemmers, Margret Gisel, Olaf van Afferden und Kristina Goertz. Soufflieren wird Annemarie van Afferden. Die Eintrittskarten kosten zwölf Euro das Stück. Erhältlich sind sie beim Blumencenter de Does im Rewe-Markt Karlen in Xanten sowie in Marienbaum in der Bäckerei Gerads und in der Verkaufsstelle bei Netto. Die Theatergruppe hat auch eine Hotline eingerichtet: Unter Tel. 02804 182187 ist Olaf van Afferden montags bis freitags von 9 Uhr bis 18 Uhr erreichbar.