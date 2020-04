Keine Großveranstaltungen während Corona-Pandemie : Bruderschaft sagt Schützenfest in Marienbaum ab

Die St.-Birgitten-Schützenbruderschaft Marienbaum hat ihr Schützenfest abgesagt (Archiv). Foto: Julia Lörcks

Marienbaum In Marienbaum wird in diesem Jahr kein Schützenfest gefeiert. „Dazu liegt uns die Gesundheit der Mitglieder und deren Familien zu sehr am Herzen“, schreibt die St.-Birgitten-Schützenbruderschaft.

Wegen der Corona-Pandemie fällt in diesem Jahr auch das Schützenfest in Marienbaum aus. Das teilte die St.-Birgitten-Schützenbruderschaft Marienbaum am Mittwoch mit. „Dass ein Virus einmal solch drastische Ausmaße in unseren Lebensablauf nehmen würde, hätten wir wahrscheinlich bis vor kurzem alle nicht gedacht“, schreibt der Vorstand in einem Brief an die Mitglieder. Doch die Zahl der Infizierten und Toten in Deutschland und weltweit sprächen für sich. „Auch unser Schützenleben bleibt davon nicht verschont.“ Das Osterfeuer, das Maifest und die Landesbezirksschützenwallfahrt seien schon abgesagt worden. Bis Ende August seien außerdem Großveranstaltungen bundesweit untersagt. „Somit werden wir in diesem Jahr kein Königsschießen und kein Schützenfest feiern können.“ Auch der Schießbetrieb der Jungschützen und der Schießgruppe ruhe bis auf Weiteres. „Wir werden als Bruderschaft vorerst bis zum 31. August an keinen öffentlichen Veranstaltungen teilnehmen“, schreibt der Vorstand weiter. „Dazu liegt uns die Gesundheit der Mitglieder und deren Familien zu sehr am Herzen.“ Max Boere und Claudia Krebbers blieben ein Jahr länger Königspaar. Der Kabarettist Michael Steinke – er war für den Kirmesfreitag engagiert worden – habe zugesagt, dass er seinen Auftritt im Juni 2021 nachholen werde. Eintrittskarten, die dafür bereits verkauft worden seien, behielten ihre Gültigkeit, könnten aber auch zurückgegeben werden. Ob die Herbstveranstaltungen wie das Patronatsfest und der St.-Martinszug stattfinden könnten, müsse abgewartet werden.

In den vergangenen Tagen waren schon mehrere Veranstaltungen in den nächsten Monaten in Xanten abgesagt worden, zum Beispiel das Weinfest und das Siegfriedspektakel. Am Montag hatte die St.-Victor-Bruderschaft mitgeteilt, dass ihr Schützenfest in diesem Jahr ausfalle, weil es „zur Eindämmung der Pandemie keine Alternative“ gebe. Am Dienstag verschob dann das Freizeitzentrum Xanten (FZX) die 22. Ausgabe des Oktoberfestes auf das nächste Jahr.

(wer)