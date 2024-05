Schützenfest in Marienbaum König einer starken Gemeinschaft

Am nächsten Wochenende feiert die Bruderschaft dann ihr Schützenfest. Am Freitag, 7. Juni, veranstaltet sie eine Kicker-Schützen-WM. Um 18 Uhr beginnt das Kinderturnier, um 19.30 Uhr das Erwachsenenturnier, anschließend wird auf der Aftershowparty gefeiert. Am Samstag, 8. Juni, wird um 14 Uhr die Kirmes eröffnet. Um 19 Uhr ist Antreten der Schützen auf der Emil-Underberg-Straße. Nach dem Umzug durchs Dorf wird ab 20 Uhr im Festzelt gefeiert. Am Sonntag, 9.30 Uhr, feiern die Schützen in der Wallfahrtskirche die Krönungsmesse, ab 11 Uhr ist Frühschoppen im Festzelt. Am Montag, 10. Juni, ist um 17.15 Uhr Antreten für Festumzug durchs Dorf und Parade auf der Kirchenwiese, anschließend ist dann der große Krönungsball im Festzelt.