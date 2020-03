Keine Absage wegen Corona : Premiere von Theater MAX findet statt

Info

Vorstellungen Am Freitag, 13. März, 19.30 Uhr feiert das Max-Theater im Wallfahrtsheim an der Klosterstraße Premiere mit der Komödie „Drei Schnäpse und ein Kuss zuviel“ von Yvonne Struck. Weitere Aufführungen sind an den Freitagen, 20. und 27. März, an den Samstagen, 14., 21. und 28. März (Beginn je um 19.30 Uhr) sowie an den beiden Sonntagen, 15. und 22. März (17 Uhr).