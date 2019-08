Marienbaumer auf Wallfahrt in den USA : Zwischen Spiritualität und Sightseeing

Marienbaumer an den Niagara-Fällen: unten kniend Pater Jeremias, links daneben Pater Jakob (beide wurden gemeinsam im Xantener Dom zu Priestern geweiht), und (winkend) Eva Peeters, alle drei waren die Begleiter. Foto: Messdiener Marienbaum

Marienbaum 16 Messdiener aus Marienbaum reisten gemeinsam mit ihrem Kaplan Pater Jeremias entlang der Ostküste der USA. Sie erlebten Geschichte, Gegenwart und Religiösität in den Vereinigten Staaten. Und sie sind restlos begeistert.

Unterwegs auf den Spuren der Geschichte, Gegenwart und Religiosität der Ostküste der Vereinigten Staaten: Eine Wallfahrt der besonderen Art haben Messdiener der St.-Mariae-Himmelfahrt-Gemeinde unternommen. Wer die jungen Leute trifft, spürt sofort: Die 3126 Kilometer, die sie und ihre drei Begleiter in nur 16 Tagen zurücklegten, sind unvergesslich.

Solch ein Gemeinschaftserlebnis werde ihr immer im Gedächtnis bleiben, sagt Mia Kuypers (16), die auf die Frage nach den Höhepunkten der Pilgerreise herausplatzt: „Alles, einfach alles.“ Max Ziegler (19) gesteht, dass er selbst am Tag noch von jener Reise träumt. Und Kaplan Pater Jeremias Kehren braucht nur ein Wort: „Atemberaubend.“

Info Reisekosten durch Spenden gesenkt Unterstützung Die ganze Tour mit Flügen war auf gut 1600 Euro je Teilnehmer berechnet. Letztlich konnte der Betrag auf 1000 Euro gesenkt werden. Das A-Team, wie es sich selbst nennt, hat den Aufwand durch zahlreiche Aktionen, Sponsoren und Zuschüsse begrenzen können.

Für ihn galt das gleich in vielfacher Hinsicht. Er, der die Route zu Studienfreunden in Grundzügen schon vor zwei Jahren privat zurücklegte, hatte diesmal eine eindeutig verantwortungsvollere Aufgabe. Er war „Organisator, Entertainer, Fremdenführer, Übersetzer, Kassenwart, Seelsorger und Fahrer“. Das letzte hatte es besonders in sich, erzählt der Prämonstratenser-Pater aus Duisburg-Hamborn: „Wir waren mit zwei Chrysler-Van unterwegs, acht Zylinder, 3,5 Tonnen schwer. Nach sechseinhalb Stunden Fahrt weiß man, was man getan hat.“ Mitbruder Jakob, der den zweiten Wagen fuhr und gemeinsam mit der Studentin und Messdiener-Gruppenleiterin Eva Peeters das Leitungsdreigestirn bildete, kann davon ebenfalls ein Lied singen. „Zumal ja auch die Verantwortung mitfährt“, sagt Pater Jeremias. Wenn es, wie in Pennsylvania, ein schweres Gewitter mit überschwemmten Straßen gab, musste der Pater sogar zu außergewöhnlichen Maßnahmen greifen. Aus der St.-Ann-Kirche in Scranton kam die Gruppe nicht heraus, die Zeit aber drängte. Also stapfte der Priester – begleitet von Blitzen – durch die Fluten, fuhr einen Wagen zur Kirche und transportierte alle Teilnehmer zum zweiten Auto. Das nennt man wohl auch Gottvertrauen.

Die (neuere) Besiedlungsgeschichte der USA jedenfalls haben die Xantener inhaliert. Die englischen Pilgerväter, die mit der Mayflower im Jahr 1620 in Plymouth landeten und mit zu den ersten Siedlern der heutigen Vereinigten Staaten zählen, gehören dazu; ebenso war es die Auflehnung der Bostoner Kolonisten, die 1773 aus Protest gegen Steuererhöhungen aus England die Teeladungen aus drei Schiffen versenkten. Und natürlich war es die Hauptstadt Washington DC mit dem Kapitol, dem riesigen Nationalfriedhof, der Ehrenwache und dem Grab John F. Kennedys sowie der riesigen Hauptkirche der USA, der National Shrine. In der riesigen Basilika ist jede in den Staaten vertretene katholische Nationalität mit Bildern oder Kapellen vertreten.

Klar, dass die Gruppe auch hier einen Gottesdienst feierte, wie ohnehin jeden Tag eine Messe oder zumindest eine Andacht auf dem Programm stand. Insbesondere in den nicht wenigen Wallfahrtsorten bis hin zur Kirche der Ordensgründerin Elizabeth Ann Seton in New York. Seton ist die erste Heiliggesprochene, die in den Staaten geboren wurde. Der Turm der Wallfahrtskirche ist mehr als doppelt so hoch wie der der Marienbaumer Wallfahrtskirche. Er wird aber umgeben von Wolkenkratzern. Die jungen Niederrheiner lagen bei Schätzungen der Kirchturmhöhe alle daneben: Unser Kirchturm ist höher, glaubten sie.

Ein Wallfahrts-Foto: die Freiheitsstatue und Manhattan. New York mit der Kirche der Ann Seaton, der ersten in den Staaten geboren Heiliggesprochenen, war eine Station der Reise. Foto: Messdiener Marienbaum

Die Großstädte haben dem Football-Spieler und angehenden Bocholter Bionik-Studenten Max Ziegler besonders gefallen: Boston sei es vor allem mit seinem Hafen, seinen prächtigen Villen aus den 20ern und dem Empfang in der katholischen Pfarrgemeinde. Auch New York gehört zu den Favoriten. Mit der Quibbles- und Turn-Sportlerin Mia Kuypers, die seit Mittwoch mit den Schwerpunkten Sport und Biologie am Weseler Berufskolleg lernt, ist er einig, dass die Herzlichkeit der Gastfamilien in einem Vorort von Philadelphia während eines dreitägigen Aufenthalts hervorstach. Befremdend und faszinierend sei der Besuch der ursprünglich deutsch-elsässischen Amischen mit ihrem eigenen Verhältnis zu fast jeglicher Technik, der einheitlichen Kleidung und der Mitbestimmung gewesen. In einem ist die ganze Gruppe einer Meinung: die Niagara-Fälle, die waren es. Da tauchten die Niederrheiner durch die Cave of winds (Windhöhle) ganz nahe unter den Fluten auf – durchnässte Klamotten und begeisterte Schreie inklusive.