Defibrillator : Marienbaum soll „herzsicher“ werden

Xanten-Marienbaum Das „Theater MaX“ und die St.-Birgitten-Bruderschaft installieren den ersten öffentlichen Defibrillator im Dorf.

Am Schießstandgebäude in Marienbaum hängt jetzt ein öffentlicher Defibrillator. Das „Theater MaX“ hat das medizinische Gerät angeschafft, die St.-Birgitten-Bruderschaft die Installation übernommen, damit es im Notfall schnell gefunden werden kann. „Der Defibrillator kann von jedem Laien sicher angewendet werden“, versichert Reiner Mangold vom „Theater MaX“.

Standortsuche Vom Bayerischen Roten Kreuz und privaten Anbietern gibt es Apps für das Smartphone, die den nächstgelegenen öffentlichen Defibrillator anzeigen. Demnach ist es der erste öffentlich zugängliche in Marienbaum. In Xanten gibt es schon mehrere.

Die Bruderschaft kümmerte sich deshalb um einen passenden Standort: Er sollte beleuchtet und beheizbar sein, damit der Defibrillator auch im Dunkeln gefunden wird und im Winter nicht einfriert. Außerdem muss das Gerät mit Strom versorgt werden, damit es jederzeit aufgeladen und einsetzbar ist. Zusammen investierten die Theatergruppe und die Bruderschaft rund 2000 Euro in den elektronischen Lebensretter. „Weil uns das Thema im wahrsten Sinne des Wortes sehr am Herzen liegt“, sagte van Loock.

Nun hängt der Defibrillator also mitten im Dorf, an der linken Seite des Schießstandgebäudes. Im näheren Umkreis fänden die meisten Veranstaltungen statt, und der Platz sei für alle gut zu erreichen, sagte van Look. Über dem Defibrillator wurde ein grünes Schild mit einem Herz und Blitz angebracht, damit der Standort von weitem zu sehen ist. „Hier sind Sie herzsicher“, steht auf dem Schild. Im Ernstfall muss unten am Gehäuse ein Draht aufgedreht werden, um den Behälter aufzuklappen. Das „Theater MaX“ und die St.-Birgitten-Bruderschaft appellieren an alle Einwohner, darauf acht zu geben, dass der Defibrillator nicht beschädigt wird.