Aktion Dorfputz Marienbaumer sammeln Müll entlang der Wege auf

In Marienbaum haben Einwohner ehrenamtlich Müll aufgesammelt. Dazu hatte der Heimat- und Bürgerverein aufgerufen. Wie er berichtet, kamen zehn Menschen zum Treffpunkt der Aktion Dorfputz auf den Dorfplatz. Da die Grünflächen entlang der Ortsdurchfahrt der B57 erst vor kurzer Zeit durch den Landesbetrieb Straßen NRW gereinigt worden waren, war das Müllaufkommen dort relativ gering. Deshalb wurde der Schwerpunkt in diesem Jahr auf die Straßen und Wege am Ortsrand gelegt. Aber auch am Alleenradweg im Bereich des Dorfes wurde Unrat eingesammelt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kamen mit gut gefüllten Säcken gegen Mittag zum Dorfplatz zurück. Dort hatte Elisabeth Kurzawe, die Frau des ersten Vorsitzenden, für Kaffee, kalte Getränke und Würstchen gesorgt. So konnten sich die fleißigen Helfer stärken und über ihre Erfahrungen bei der Aktion berichten. „Ein stets spannender Meinungsaustausch“, berichtete der Heimat- und Bürgerverein. Mit solchen Aktionen will er die Mitbürgerinnen und Mitbürger auch darauf aufmerksam machen, dass man seine Zigarettenschachteln, Pizzaschachteln, Pommesschälchen, Verpackungspapier für Süßigkeiten und so weiter nicht einfach in das Grün entlang der Straßen und Wege entsorgen soll, sondern dass der Abfall zu Hause in die Mülltonne gehört. Der Verein dankt den fleißigen Sammlern und Sammlerinnen sowie dem Bauhof der Stadt Xanten für die Bereitstellung der Greifzangen und der Müllsäcke und deren Abholung.