Marien-Statue in Mörmter : Ein neuer Glaubensimpuls

Xanten-Mörmter Nahe des Klosters Mörmter steht jetzt ein Bildstock mit der „Gnadenvermittlerin Maria“ als Anlaufpunkt für Gläubige. Förderverein: „Die gehört hierher.“

Es war eine kurze, aber prägnante Zeremonie, die Pater Ludger Thier nahe des Pilgerweges und der Kirche in Mörmter vollzog, als er die Marienfigur in dem Bildstock mit dem Weihwasser segnete. Im Anschluss lud er die gut zwei Dutzend Anwesenden zur Eucharistiefeier in die Kirche ein. „Das ist ein besonderer Tag für Mörmter.“ In seiner Predigt erinnerte er an die Entstehungsgeschichte der Figur, ging auf den Bau des Klosters und der im neubarocken Stil gehaltenen Kirche ein, die am 23. November 1922 auf den Namen der „Heiligen Familie, Jesus, Maria, Josef“ eingeweiht worden war. „Was jedoch fehlte, waren die Figuren an der Fassade der Kirche.“ Diese kamen erst zehn Jahre später dazu: zuerst eine Darstellung der Heiligen Dreifaltigkeit, später eine Bildgruppe der heiligen Familie. Dieser gehörten auch „die Statuen der Gottesmutter als Gnadenvermittlerin und des heiligen Nährvaters Josef“ an, zitierte Pater Thier aus einem zeitgenössischen Bericht. Alle Arbeiten stammten aus dem Atelier des Bildhauers Bruder Firminus Wickenhäuser aus Düsseldorf. „Für ihn läuft der Seligsprechungsprozess“, sagte Pater Thier und verwies damit auf den besonderen Umstand, dass demnächst die Arbeit eines Seligen in Mörmter stehen wird.