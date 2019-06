Nach Tränenausbruch wegen Maria 2.0 : Sonsbecker Pfarrer Hoebertz bittet um Verzeihung

Pastor Günter Hoebertz (kleines Bild) entschuldigt sich bei seiner Gemeinde. Er war während einer Messe in der St.-Maria-Magdalena-Pfarrkirche in Tränen ausgebrochen, weil er sich von der Aktion Maria 2.0 verletzt fühlte. Foto: Ostermann Olaf

Sonsbeck Während einer Messe war Sonsbecks Pfarrer in Tränen ausgebrochen. Er hatte sich vom Parallelgottesdienst der Aktion Maria 2.0, der zeitgleich vor der Kirche stattfand, überrumpelt gefühlt.

Sonsbecks Pfarrer Günter Hoebertz hat mit einem offenen Brief im Mitteilungsblatt der Pfarrgemeinde St. Maria Magdalena für Aufsehen gesorgt. Auf dem Titelblatt entschuldigt er sich für seine Emotionalität während einer Eucharistiefeier vor knapp zwei Wochen. Während zeitgleich vor der Kirche der Parallelgottesdienst der Aktion Maria 2.0 abgehalten wurde (wir berichteten), brach Hoebertz in der Pfarrkirche in Tränen aus und brachte seine Enttäuschung auch in seiner Predigt zum Ausdruck.

In seinem Brief schreibt er, dass die Anliegen und der Zeitpunkt des Parallel-Gottesdienstes ihm vorher bekannt gewesen seien und abgesprochen waren. „Dennoch überkam mich während der Messfeier das mitreißende Gefühl, dass hier etwas passiert, was unsere Gemeinde im innersten Kern verletzt“, schreibt Hoebertz.

Info Maria-Initiative hat ihre Ursprünge in Münster Ursprung Die Initiative Maria 2.0 ging von Frauen aus Münster aus . Aktion Frauen waren bundesweit aufgerufen, eine Woche lang keine Kirche zu betreten, keinen Laien-Dienst zu verrichten und Gottesdienste vor anstatt in der Kirche zu feiern. Info www.mariazweipunktnull.de

Den Grund für seinen emotionalen Ausbruch erklärte er im Gespräch mit unserer Redaktion. „Der Gottesdienst der Aktion Maria 2.0 war für mich absolut kein Problem. Denn eigentlich würde ich vieles von dem, wofür die Frauen einstehen und was sie fordern, auch unterschreiben. Daher bin ich auch ziemlich unbekümmert in den Gottesdienst gestartet.“

Foto: Markus Plüm

Allerdings sei seine Stimmung dann gekippt, als er gerade die Eucharistiefeier in der Kirche eröffnen wollte. „Wie auf Stichwort begann auch der Gottesdienst vor der Kirche und übertönte alles im Innern. Und in diesem Moment überkam mich das Gefühl, dass es sich nicht um eine Parallel-, sondern eine Gegenveranstaltung handelt. Etwas, das unsere Gemeinde im innersten Kern verletzt.“ Das habe ihn emotional werden lassen, denn aus der Eucharistiefeier ziehe er seine gesamte Kraft für seinen Beruf. Er sei in dieser Situation schlicht und einfach von der Lautstärke des Parallelgottesdienstes überrascht gewesen. „Der Kopf wusste, was passiert. Aber das Herz tat weh. Und das musste raus“, sagte Hoebertz.

Dass dadurch der Eindruck entstanden sei, dass man im Seelsorgeteam der Gemeinde nicht eins sei, tue ihm leid. Dem sei aber mitnichten so, bei aller Unterschiedlichkeit ziehe man inhaltlich an einem Strang. „Wenn ich jemandem auf die Füße getreten bin, dann war das nicht meine Absicht. Aber bei so einer Sache kann ich nicht emotionslos bleiben.“