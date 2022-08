2500 Zuschauer feierten beim MAP-Festival am Samstag in Rheinberg zu Musik am Pulverturm. Wir zeigen Fotos. Hier: Die Band Zauberlehrling verabschiedet sich nach einem starken Zwei-Stunden-Auftritt von ihrem Publikum. Die Musiker waren total happy, endlich wieder beim MAP spielen zu können.