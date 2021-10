Während der Busfahrt : Mann soll zwei Frauen aus Sonsbeck und Hamminkeln sexuell belästigt haben

Hamminkeln/Sonsbeck Eine 42-jährige Frau aus Sonsbeck sowie eine 21-jährige Frau aus Hamminkeln sind am Dienstagnachmittag in einem Linienbus Opfer sexueller Belästigung geworden. Eine sofort ausgelöste Fahndung nach dem unbekannten Mann blieb erfolglos.

Die Polizei sucht einen Unbekannten, der am Dienstag in einem Linienbus eine 42-jährige Frau aus Sonsbeck sowie eine 21-jährige Frau aus Hamminkeln sexuell belästigt haben soll.

Wie die Polizei berichtet, sei die 21-jährige Frau aus Hamminkeln am Dienstagnachmittag gegen 15.45 Uhr mit dem Bus der Linie 64 von Bocholt nach Dingden gefahren. Am Bahnhof in Bocholt sei ein unbekannter Mann zugestiegen und habe sich direkt neben die 21-Jährige gesetzt, obwohl der Bus nahezu leer gewesen sei. Während der Fahrt habe der Unbekannte die 21-Jährige mehrfach sexuell belästigt. Als die junge Frau in Hamminkeln-Dingden ausgestiegen ist, sei der Unbekannte im Bus sitzen geblieben.