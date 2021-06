Wählergemeinschaft Bürger in Sonsbeck : Manfred Hegmann als BIS-Vorsitzender bestätigt

Der Neue BIS-Vorstand: (hinten,v.l.) Thomas Schillians, Jürgen Saborowski und Christian Gubela, (Mitte, v.l.) Karola Buschdorf, Birgit Weibel und Wolfgang Simon, (vorne, v.l.) Michael Vorwerk und Manfred Hegmann. Foto: BIS

Sonsbeck Die Wählergemeinschaft Bürger in Sonsbeck hat einen neuen Vorstand gewählt. Manfred Hegmann bleibt in Doppelspitze. An seiner Seite steht ein neuer Stellvertreter.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Wählergemeinschaft Bürger in Sonsbeck (BIS) hat bei ihrer Jahreshauptversammlung Manfred Hegmann als Vorsitzenden bestätigt. Zu seinem Stellvertreter wurde Michael Vorwerk gewählt, der damit Jürgen Saborowski ablöst.

Manfred Hegmann steht der Wählergemeinschaft weiter in Doppelspitze vor, als Vorsitzender sowie Fraktionschef. Bei den Wahlen ist auch der langjährige Kassierer Thomas Schillians wiederholt in seinem Amt bestätigt worden. Als Beisitzer stehen Birgit Weibel, Wolfgang Simon und Jürgen Saborowski zur Verfügung.

In den kommunalpolitischen Ruhestand wurde Horst Gehrke nun im offiziellen Rahmen verabschiedet. Das langjährige Ratsmitglied beendete nach der Kommunalwahl 2020 seine jahrzehntelange Laufbahn bei der BIS. Hegmann bedankte sich bei Gehrke für die „sehr gute Zusammenarbeit“ und freute sich darüber, dass er die Wählergemeinschaft auch weiterhin mit seinem Rat und seinem Wissen unterstützen wolle.

Als einen Erfolg verbuchte der wiedergewählte Vorsitzende zudem die im Januar 2021 eingeführte Bürger-Hotline, welche täglich von Montag bis Sonntag von 13 bis 21 Uhr durch Fraktionsmitglieder der BIS besetzt ist. Sonsbecker Bürger zeigten dadurch vermehrt Interesse an der Kommunalpolitik, so Hegmann. „Die BIS freut sich über viele, vor allem junge neue Mitglieder, welche im letzten halben Jahr den Weg zur freien Wählergemeinschaft in Sonsbeck fanden.“ Die Wählergemeinschaft wolle weiter motiviert und aktiv für Labbecker, Hamber und Sonsbecker Bürger eintreten, ergänzte er.

Als Ansprechpartner in dieser Woche an der Bürger-Hotline steht der neugewählte stellvertretende Vorsitzende Michael Vorwerk bereit. Vorwerk ist zudem Sachkundiger Bürger im Ortsausschuss Sonsbeck sowie stellvertretender Sachkundiger Bürger im Ausschuss für Schule, Jugend, Sport und Kultur. Er ist von Montag, 14. Juni, bis Sonntag, 20. Juni, täglich von 13 bis 21 Uhr unter Tel. 0152 24204329 zu erreichen.

(beaw)