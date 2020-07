Malwettbewerb für Kinder : Mit Bildern vom Traumgarten Preise gewinnen

Xanten Kinder zwischen drei und zwölf Jahren können beim Leader-Malwettbewerb tolle Überraschungspreise gewinnen. Unter dem Motto „Bunt statt Grau“ stehen die Vorstellungen der Kinder von einem Traumgarten im Fokus.

So können drei bis zwölf Jahre junge Künstler ihre Vorstellungen von einem Traumgarten auf Papier (maximal DIN A3) bringen und damit an einem Wettbewerb teilnehmen. Auf dem Bild sollten Name, Alter und Adresse des Künstlers stehen.

Die Bilder können zwischen dem 13. Juli und 13. September per E-Mail an kristin.hendriksen@sonsbeck.de, per Postweg an LAG Niederrhein e.V., Herrenstraße 2, in Sonsbeck oder in den Rathäusern der teilnehmenden Kommunen mit dem Stichwort „Bunt statt Grau“ eingereicht werden. Es warten Überraschungsgewinne.