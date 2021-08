Ausstellung in Lüttingen lockt viele Besucher an : Malerei, Skulpturen und Seife im Gartenatelier

Gastgeber Ulrich Pulheim und Carola Tomberg, mit der der 63-Jährige sich regelmäßig zu Hause in seinem Atelier zum gemeinsamen Malen. Foto: Randolf Vastmans

Lüttingen Ulrich und Renate Pulheim hatten am Samstag und Sonntag ihr Zuhause in Lüttingen für Besucher geöffnet. Künstler, Kunsthandwerker und auch die Lüttinger St.-Pantaleon-Schützenbruderschaft präsentierten sich und ihre Werke unter freiem Himmel.

Auch die Xantener Kunstszene litt unter den coronabedíngten Einschränkungen der vergangenen Monate. Auch dem Hobbymaler Ulrich Pulheim aus Lüttingen hatte das Virus einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht. Im vergangenen Jahr hätte er gerne an der Xantener Kunstmeile „Klein Montmartre“ teilgenommen. Jedoch war auch diese dem Virus zum Opfer gefallen.

Deshalb hatte er sich eine besondere Aktion für dieses Wochenende überlegt. Zusammen mit seiner Frau Renate sowie einigen Verwandten und Bekannten verwandelte er seinen weitläufigen Garten im Fischerdorf von Samstag bis Sonntag kurzerhand in ein Freiluft-Atelier. Dazu hatte das Ehepaar interessierte Bürgerinnen und Bürger eingeladen, ihre und die Werke der anderen Künstlerinnen und Künstler zu begutachten. Carola Tomberg, mit der der 63-Jährige sich regelmäßig zu Hause in seinem Atelier zum gemeinsamen Malen trifft und die sich selber mit den Worten „Ich habe sehr viel von ihm gelernt“ als seine Schülerin bezeichnet, war von der Idee begeistert. Schließlich erhielt auch sie dadurch die Gelegenheit, ihre Werke der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Info Mit einem Malkurs zum Geburtstag fing es an Vita Ulrich Pulheim (63) arbeitet als Chemotechniker bei im Chemiewerk Inovyn in Rheinberg. Seit 25 Jahren malt er vorwiegend mit Acryl, Kohle und Pastell. Aktuell sind Tiere eines seiner bevorzugten Motive. Meist fotografiert er das, was er malen möchte, um es dann vom Foto nachzumalen. Zur Malerei kam Pulheim durch seine Frau Renate, die ihm seinerzeit einen Kurs in der Kunstschule von Duve van Boggelen in Kalkar-Appeldorn zum Geburtstag schenkte. „Malen beruhigt mich“, begründet er die Liebe zu seinem Hobby. Mehr als 60 Bilder sind bis jetzt entstanden.

Schnell waren weitere Mitstreiter gefunden. Maria Tervoort, die aus Wurzeln, abgestorbenen Ästen und ähnlichen Materialien Skulpturen herstellt, die so manchen Garten aufwerten, aber auch gut in der Wohnung zur Geltung kommen, war ebenfalls sofort mit von der Partie. Nicht nur Xantener kennen sie von einigen Ausstellungen im ehemaligen Mühlengarten. Auch Anita Möllers dürfte einigen für ihre Gartendekorationen bekannt sein. Sie beteiligte sich ebenfalls an der Ausstellung.

Maria Tervoort stellt aus Wurzeln, abgestorbenen Ästen und ähnlichen Materialien Skulpturen her. Foto: Randolf Vastmans

Ein Highlight stellte der Stand der ebenfalls in Lüttingen ansässigen Seifenmanufaktur Xanten dar. Der kleine Familienbetrieb der seit 25 Jahren in der Domstadt ansässigen Eheleute de Leuw stellt hochwertige Seifen her. „Wir lieben, was wir tun“, so Silke de Leuw, „und wir sind stolz, unsere handgesiedeten Seifen hier präsentieren zu können. Unsere Seifen sieden wir in kleinen Stückzahlen und verpacken sie auch mit ganz viel Liebe selbst.“ Da sie Xantener seien, hätten auch alle ihre Produkte einen Bezug zur Domstadt oder zum Niederrhein.

Auch das Brauchtum fehlte nicht: Ludger Frerix bot in einem Gartenpavillon Jubiläumsschriften der St.-Pantaleon-Schützenbruderschaft an, von denen die älteste aus dem Jahr 1965 stammt. „Gegen eine Spende kann man diese erstehen“, erzählte der Schützenbruder.