Frauen in der Kirche in Xanten : 100 Frauen bei Mahnwache am Dom

Frauen in der Kirche in Xanten

Xanten Weihbischof Lohmann begrüßte die Teilnehmerinnen an der Aktion von Maria 2.0.

Eindrucksvoll viele Frauen hielten sich am Sonntag, am Internationalen Frauentag, von 10 Uhr an vor dem Xantener Dom auf. Sie alle, es waren um die 100 in Begleitung einiger Männer, waren dem von der Frauengemeinschaft (kfd) und der Bewegung Maria 2.0 initiierten Aufruf zu einer Mahnwache gefolgt. Mit der eineinhalbstündigen Aktion wollten die Frauen ihr Bestreben nach Gleichberechtigung in der katholischen Kirche bekräftigen.