Lüttinger Straße in Xanten Markierung soll Verkehrssicherheit erhöhen

Die Autofahrer, die aus der Orkstraße kämen, führen in der Regel bis an die Straßenkreuzung heran, scheibt sie in ihrem Antrag. Damit blockierten die Fahrzeuge die Querung für Radfahrer. Auf der Luttinger Straße hätten aber nicht nur die Autos, sondern auch die Radfahrer und Fußgänger Vorfahrt. Um diese Vorfahrt auch wahrnehmen zu können und um mehr Klarheit und Verkehrssicherheit zu schaffen, sei es sinnvoll, eine Radwegemarkierung für die Querung der Orkstraße anzubringen, schlägt sie vor. Damit werde „die Schlechterstellung der Radfahrer in der Praxis“ an dieser Kreuzung beseitigt. Die Markierung sollte kurzfristig aufgetragen werden, wenn möglich in roter Farbe. Die Kosten seien gering, und für alle Verkehrsteilnehmer werde die Sicherheit verbessert. „Eine kleine Maßnahme für ein fahrradfreundlicheres Xanten“, schreibt Christine Pokall.