„Unser Mitgefühl gilt seiner Familie“ : Lüttingen trauert um Jens Weinkath

Jens Weinkath (2. v.l.) starb im Alter von 57 Jahren. 2014 holte er in Lüttingen den Vogel von der Stange. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Xanten Jens Weinkath engagierte sich im Schützen- und Heimatverein in Lüttingen. Mit 57 Jahren ist er nun gestorben. „Viele Menschen werden sich dankbar und liebevoll an ihn erinnern“, schreiben beide Vereine.

Der Schützenverein und der Heimatverein in Lüttingen beklagen einen großen Verlust. Ihr langjähriges Mitglied Jens Weinkath ist kurz vor Vollendung seines 58. Lebensjahres und damit viel zu früh aus dem Leben gerissen worden, wie die Vereinsvorsitzenden Bernhard Hußmann und Klaus Kaja mitteilten. „Jens Weinkath war in vielen Gemeinschaften und Funktionen ein treuer Freund und aktiver Mitgestalter, wenn es um die Belange seines Dorfes Lüttingen ging“, schrieben sie. Unermüdlich und mit beispielhaftem Engagement habe Weinkath tatkräftig und gern eine Vielzahl von Projekten, Aktionen und Festen unterstützt. „Viele Menschen werden sich dankbar und liebevoll an ihn erinnern“, erklärten Hußmann und Kaja. „In unserem Dorf hinterlässt Jens eine große Lücke.“