Lüttingen: Landjugend sammelt Weihnachtsbäume ein

Lüttingen Während anderswo in Xanten eine Entsorgungsfirma die Weihnachtsbäume einsammelt, übernimmt das in Lüttingen die Landjugend. Auch wenn es anders im Müllkalender steht.

Wohin mit dem Weihnachtsbaum? In Lüttingen sammelt die Katholische Landjugend (KLJB) in diesem Jahr die Tannen ein. Im Müllkalender stehe zwar, dass diese Aufgabe von einer Entsorgungsfirma übernommen werde, teilte die KLJB mit. Aber mit der Stadt sei abgesprochen worden, dass sich in Lüttingen ausschließlich die Landjugend um die Bäume kümmere – Beek und Dombogen seien davon ausgenommen.