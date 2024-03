Kinderbetreuung in Xanten Kirche nimmt neue Kita in Betrieb

Die katholische Propsteigemeinde St. Viktor Xanten hat im Ortsteil Lüttingen eine neue Kindertagesstätte in Betrieb genommen. Diese ersetzt die alte Kita St. Pantaleon, die in einem denkmalgeschützten Gebäude nebenan untergebracht war. Der Umzug war Anfang des Jahres gewesen, auch mit Unterstützung von Eltern. Seit Februar werden die Kinder in der neuen St.-Pantaleon-Kita betreut.