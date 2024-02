Wo die Zuschauer Kamelle werfen Lüttinger Hagelkreuzschule macht wieder einen Kinderkarnevalszug

Die Hagelkreuzschule in Lüttingen plant in diesem Jahr wieder einen Kinderkarnevalszug. Wie Schulleiterin Daniela Hommen mitteilte, werden die Schülerinnen und Schüler am Veilchendienstag, 13. Februar, durchs Dorf ziehen, begleitet vom Lüttinger Tambourcorps. Das Motto lautet dieses Mal. „In Lüttingen, da ist was los, es sitzt keiner mehr auf den Popos. An Karneval, da geht es rund, ob Affe, Tiger oder Hund.“