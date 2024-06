Ein besonderes Schützenfest fürs Dorf Bernhard Hußmann ist Schützenkönig in Lüttingen

Wegen des Jubiläums feiert die Lüttinger Bruderschaft ihr Schützenfest in diesem Jahr über zwei Wochenenden. Deshalb geht es am nächsten Wochenende weiter. Am Freitag, 14. Juni, ist um 16 Uhr Antreten des gesamten Bataillons am Festzelt. Von dort geht es zum neuen König, um ihn abzuholen. Um 20 Uhr beginnt der Disco-Abend mit dem DJ-Team Balu.